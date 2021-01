Museo a Sorrento per la balenottera trovata morta a Marina Piccola (la più grande mai vista nel Mediterraneo) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ritorna a Sorrento la Balenoptera physalus, nome scientifico della balenottera comune ritrovata morta il 14 gennaio scorso, a venti metri di profondità, nel porto di Marina Piccola. I resti del cetaceo, protagonista di un’operazione di recupero senza precedenti, per trasportarlo all’interno del bacino del cantiere Cantiere Nautico Compagnia Cantieri Napoletani dove è stata effettuata l’autopsia e le indagini del caso, sono giunti questa mattina in penisola sorrentina a bordo di un autocarro speciale: i suoi 19,77 metri di lunghezza fanno della balena di Sorrento la più grande mai avvistata nel Mediterraneo. Dopo lunghe e complesse operazioni, con l’ausilio di gru, la balenottera è stata interrata in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ritorna ala Balenoptera physalus, nome scientifico dellacomune riil 14 gennaio scorso, a venti metri di profondità, nel porto di. I resti del cetaceo, protagonista di un’operazione di recupero senza precedenti, per trasportarlo all’interno del bacino del cantiere Cantiere Nautico Compagnia Cantieri Napoletani dove è stata effettuata l’autopsia e le indagini del caso, sono giunti questa mattina in penisola sorrentina a bordo di un autocarro speciale: i suoi 19,77 metri di lunghezza fanno della balena dila piùmai avta nel. Dopo lunghe e complesse operazioni, con l’ausilio di gru, laè stata interrata in ...

