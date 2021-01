Muore d’infarto dopo una partita a tennis, ma Affari Italiani titola così (Di lunedì 25 gennaio 2021) La storia che arriva da Nocera Inferiore è una triste pagina di cronaca. Mauro Valeriano D’Auria, noto gastroenterologo molto apprezzato, è morto a soli 45 anni. Stava giocando una partita a tennis, al termine della quale è stato colto da un malore che lo ha stroncato. Un infarto, seppur a un’età relativamente giovane. Una tragedia che ha unito l’intera comunità e che ha portato a tantissimi commenti di dolore sulla sua pagina Facebook. Eppure Affari Italiani racconta la storia da un punto di vista social (nel senso che ha preso spunto dai commenti per dare vita a un pezzo): e così il medico morto dopo una partita a tennis diventa il medico morto dopo vaccino. LEGGI ANCHE > Il Corriere e quel “Morire a 10 anni per TikTok: una ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 gennaio 2021) La storia che arriva da Nocera Inferiore è una triste pagina di cronaca. Mauro Valeriano D’Auria, noto gastroenterologo molto apprezzato, è morto a soli 45 anni. Stava giocando una, al termine della quale è stato colto da un malore che lo ha stroncato. Un infarto, seppur a un’età relativamente giovane. Una tragedia che ha unito l’intera comunità e che ha portato a tantissimi commenti di dolore sulla sua pagina Facebook. Eppureracconta la storia da un punto di vista social (nel senso che ha preso spunto dai commenti per dare vita a un pezzo): eil medico mortounadiventa il medico mortovaccino. LEGGI ANCHE > Il Corriere e quel “Morire a 10 anni per TikTok: una ...

