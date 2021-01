Moviola Serie A | Ferrari su Immobile era da rosso

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Juventus - Bologna 2 - 0 Sacchi se la cava Cuadrado - Orsolini non c'è rigore Voto: 6 Partita che potrebbe essere anche più che sufficiente per Juan Luca Sacchi, compaesano dell'ex designatore ...

Tre episodi nelle aree, due in area Juve e uno in area del Bologna. In ordine cronologico: contato Vignato-Cuadrado, di recente episodi simili hanno visto sempre il rigore, stavolta però c’è una discr ...Lo svedese era diffidato e salterà la partita contro la Sampdoria di sabato prossimo. Ultima giornata del girone d'andata di Serie A, la Juventus batte il Bologna 2-0 coi gol di Arthur e McKennie e si ...