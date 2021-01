MotoGP, Andrea Dovizioso si prepara per il ritorno nel 2022, a meno che non arrivi la chiamata da Honda? (Di lunedì 25 gennaio 2021) La stagione della MotoGP è ancora lontana, come i test del Qatar, ma l’orizzonte vede comunque una annata pronta a partire con tante novità e con, non dimentichiamocelo, Joan Mir campione del mondo. Mancherà, con grande probabilità (almeno inizialmente) Marc Marquez, mentre chi non ci sarà sicuramente sarà Andrea Dovizioso. L’ex pilota della Ducati, infatti, al momento non ha un contratto con una scuderia della MotoGP e rischia davvero di seguire la stagione 2021 dal divano della sua casa di Forlì. Ma sarà davvero così? Nelle ultime ore si è fatta largo la voce di un possibile interessamento della Honda proprio per sostituire il Cabroncito, ancora alle prese con i postumi della terza operazione al braccio. “La chiamata non è ancora arrivata – rivela Simone Battistella, ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) La stagione dellaè ancora lontana, come i test del Qatar, ma l’orizzonte vede comunque una annata pronta a partire con tante novità e con, non dimentichiamocelo, Joan Mir campione del mondo. Mancherà, con grande probabilità (alinizialmente) Marc Marquez, mentre chi non ci sarà sicuramente sarà. L’ex pilota della Ducati, infatti, al momento non ha un contratto con una scuderia dellae rischia davvero di seguire la stagione 2021 dal divano della sua casa di Forlì. Ma sarà davvero così? Nelle ultime ore si è fatta largo la voce di un possibile interessamento dellaproprio per sostituire il Cabroncito, ancora alle prese con i postumi della terza operazione al braccio. “Lanon è ancora arrivata – rivela Simone Battistella, ...

