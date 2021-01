Mortirolo, morto 20enne in motoslitta travolto da una valanga (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un giovane di appena venti anni è stato travolto da una valanga lungo il passo del Mortirolo. I soccorsi lo hanno raggiunto e trasportato in ospedale, dove il ragazzo, però, è morto. 20enne travolto da una valanga lungo il passo del Mortirolo Siamo a Monno, in provincia di Brescia: ieri pomeriggio, domenica 24 gennaio, un giovane di appena 20 anni, proveniente della provincia di Como, è stato travolto da una valanga presso il passo del Mortirolo, a circa 2.700 di quota, durante una gita in motoslitta. I soccorsi sono intervenuti repentinamente, lo hanno raggiunto e trasportato d’urgenza in ospedale. I medici non sono riusciti a salvarlo Insieme al ventenne, c’era un suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un giovane di appena venti anni è statoda unalungo il passo del. I soccorsi lo hanno raggiunto e trasportato in ospedale, dove il ragazzo, però, èda unalungo il passo delSiamo a Monno, in provincia di Brescia: ieri pomeriggio, domenica 24 gennaio, un giovane di appena 20 anni, proveniente della provincia di Como, è statoda unapresso il passo del, a circa 2.700 di quota, durante una gita in. I soccorsi sono intervenuti repentinamente, lo hanno raggiunto e trasportato d’urgenza in ospedale. I medici non sono riusciti a salvarlo Insieme al ventenne, c’era un suo ...

