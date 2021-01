Morire per obsolescenza educativa. Il caso di Palermo e le parole che cambiano senso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Palermo, 10 anni, bambina, video, soffocamento, fine. Le parole sbagliate sono l’ultimo livello di una educazione che non sa e non vuole aggiornarsi. Hanno preso il sopravvento e ci restituiscono una cronaca che probabilmente aiuta noi adulti ad assolverci. Realtà: la realtà è una sola ma le versioni virtuale, digitale e aumentata l’hanno declinata a vite parallele che sfuggono al controllo educativo dei grandi (troppo presi a dar l’esempio di come non va usato il “progresso” tecnologico). Pericolo: in questo caso il web è colpevole di pericolo, come un Vajont che viene giù e l’assassino è la natura. L’imputato, noi, non c’eravamo, in fondo abbiamo solo scaricato l’app ai nostri figli perché siamo noi ad aver l’età legale per farlo. Salvo prendere atto poi che abbiamo dato un consenso alla “realtà peggiorata”. Scuola: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021), 10 anni, bambina, video, soffocamento, fine. Lesbagliate sono l’ultimo livello di una educazione che non sa e non vuole aggiornarsi. Hanno preso il sopravvento e ci restituiscono una cronaca che probabilmente aiuta noi adulti ad assolverci. Realtà: la realtà è una sola ma le versioni virtuale, digitale e aumentata l’hanno declinata a vite parallele che sfuggono al controllo educativo dei grandi (troppo presi a dar l’esempio di come non va usato il “progresso” tecnologico). Pericolo: in questoil web è colpevole di pericolo, come un Vajont che viene giù e l’assassino è la natura. L’imputato, noi, non c’eravamo, in fondo abbiamo solo scaricato l’app ai nostri figli perché siamo noi ad aver l’età legale per farlo. Salvo prendere atto poi che abbiamo dato un conalla “realtà peggiorata”. Scuola: ...

CremoniniCesare : Mi manca da morire l’Italia. Vorrei tanto incontrarla. Stasera. Partire di notte verso la punta più a sud della Sic… - BentivogliMarco : Ci ha lasciati #EmanueleMacaluso, una grande perdita per i riformisti. Negli ultimi anni non ha mai smesso di solle… - matteosalvinimi : Notizie che spezzano il cuore. 10 anni, NON SI PUÒ MORIRE COSÌ. Una preghiera per la piccola Antonella ?? - smemorinamatta1 : RT @nonunadimeno: Morire di #femminicidio a 17 anni è inconcepibile. È il segno che tutto deve ancora essere cambiato. Siamo tutt? coinvolt… - techilaa : @thuglif12 torneremo a scuola non si sa ancora in che percentuale, sto programmando il modo più divertente per morire -