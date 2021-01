Minecraft Dungeons | Picchi Urlanti - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021)prosegue per la sua strada, senza fare troppo rumore ma richiamando costantemente a sé il fedele pubblico di "iani". Lo scorso maggio avevamo liquidato il gioco base con un voto non particolarmente degno di nota, una sufficienza piena che aveva però lasciato l'amaro in bocca per delle inspiegabili mancanze al lancio, dal coop online al cross-play. "Un titolo che forse avrebbe avuto bisogno di altro tempo per rafforzarsi", avevamo scritto allora. Ora fortunatamente entrambe queste lacune sono state colmate ed è possibile godere dell'esperienza completa, che sicuramente vale qualche punto in più rispetto a quelli guadagnati il giorno della sua uscita. Dopo il Risveglio della Giungla, avvenuto la scorsa estate, è stata la volta dell'Inverno Opprimente, che ha dato il via alla stagione autunnale. Ora in ...