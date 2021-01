Mina Settembre, anticipazioni 31 gennaio: Mina si scontra con sua madre Olga (Di lunedì 25 gennaio 2021) anticipazioni sul nuovo appuntamento di Mina Settembre, in onda su Rai Uno il prossimo 31 gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Mina allontana Domenico Continua il grande successo della serie Rai Mina Settembre. Anche gli episodi di domenica 24 gennaio hanno fatto registrare numeri pazzeschi per le avventure della psicologa napoletana interpretata magistralmente da Serena Rossi. Nella prossima puntata, in onda domenica 31 gennaio, ci attendono diversi colpi di scena. Il rapporto tra Mina e Domenico ha subito una significativa frenata da quando l’uomo ha rivelato di avere una compagna. Non solo: nella vita privata continuano ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)sul nuovo appuntamento di, in onda su Rai Uno il prossimo 31. Ecco tutto quello che c’è da sapere.allontana Domenico Continua il grande successo della serie Rai. Anche gli episodi di domenica 24hanno fatto registrare numeri pazzeschi per le avventure della psicologa napoletana interpretata magistralmente da Serena Rossi. Nella prossima puntata, in onda domenica 31, ci attendono diversi colpi di scena. Il rapporto trae Domenico ha subito una significativa frenata da quando l’uomo ha rivelato di avere una compagna. Non solo: nella vita privata continuano ...

