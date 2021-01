Milan, Pioli: "Vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 " Il Milan punta ad un immediato riscatto dopo il tonfo casalingo contro l'Atalanta ta e si prepara al derby di domani sera in Coppa Italia , competizione nella quale i ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)o, 25 gennaio 2021 " Ilpunta ad un immediato riscatto dopo il tonfo casalingo contro l'Atalanta ta e si prepara al derby di domani sera in, competizione nella quale i ...

DiMarzio : #Tomori, la chiamata di #Pioli e quella di #Aina. Tutto sul suo arrivo al #Milan | #calciomercato - Gazzetta_it : #CoppaItalia Ora è un altro #InterMilan: #Pioli e #Conte carichi, vale per lo scudetto - capuanogio : ?? Rigore per il #Milan. Ancora? Sì C'era? Quasi sempre Chi vuole fermare la squadra di #Pioli si concentri su a… - AdF_observer73 : @g_lascala Se fosse rimasto con questo Milan e con questo Pioli sarebbe esploso anche lui. Non sarebbe stato male u… - sportli26181512 : TMW RADIO - Valentini sul Milan: 'Si sta rilanciando grazie a Pioli e Maldini': L'ex dirigente Figc Antonello Valen… -