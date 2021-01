Milan attivo, Inter bloccata: perché i destini delle milanesi si sono invertiti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano sottosopra. Non tanto per la classifica - l'Inter è seconda, a - 2 dal Milan - ma per i margini di manovra fuori dal campo. Il mercato di gennaio ne è una prova: l'Inter ha le mani talmente ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021)o sottosopra. Non tanto per la classifica - l'è seconda, a - 2 dal- ma per i margini di manovra fuori dal campo. Il mercato di gennaio ne è una prova: l'ha le mani talmente ...

sportli26181512 : Milan attivo, Inter bloccata: perché i destini delle milanesi si sono invertiti: Milan attivo, Inter bloccata: perc… - Gazzetta_it : #Milan attivo, #Inter bloccata: le due facce del mercato di gennaio - romanorde : @guglielmotim Guglielmo anche se mio cugino Osvaldo fosse rigorista del Milan oggi avrebbe 12 gol all'attivo. Dze… - reddist92 : RT @SciabolataFFP: Vincendo la #SupercoppaItaliana la #Juventus si issata al primo posto in solitaria come club italiano con la più lunga s… - peciucapissi : Accordo raggiunto con il Parma per Musacchio Milan attivo non solo in entrata ma anche in uscita. Con l’acquisto d… -