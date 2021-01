Michelle Hunziker compie 44 anni ed è più bella che mai FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 25 gennaio 2021)soffia 44 candeline, ma la sua bellezza non conosce limiti temporali. La conduttrice svizzera ha trascorso il compleanno in compagnia della sua famiglia e ha condiviso nelle storie Instagram i video-auguri dei suoi fan. Molto affetto e tantissimi messaggi per un giorno importante, anche da parte delle sue figlie, Sole e Celeste, che … L'articolo44ed è piùche maiproviene da Velvet Gossip.