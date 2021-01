Meteo Roma: previsioni per martedì 26 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) In mattinata irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia, nel corso del pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci di pioggia, nel corso della serata poche nubi sparse o nuvolosità temporanea. Temperature comprese tra 2 e 13C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 26 gennaio Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio. Meteo Italia: previsioni per martedì 26 gennaio Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori, deboli nevicate sull’Alto Adige. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) In mattinata irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia, nel corso del pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con rovesci di pioggia, nel corso della serata poche nubi sparse o nuvolosità temporanea. Temperature comprese tra 2 e 13C.Lazio:per26Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne nel corso della giornata, possibili innocui addensamenti sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio.Italia:per26Al Nord: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni su tutti i settori, deboli nevicate sull’Alto Adige. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ...

