METEO Italia Freddo ed anche Neve | segue Fulminea Alta Pressione

(Di lunedì 25 gennaio 2021)SINO AL 31 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un circolazione di bassacontinua ad influenzare l’. Aria più fredda di matrice artica inizia a dilagare sulla nostra Penisola dalla Valle del Rodano, portando un nuovo raffreddamento con nevicate fino a bassa quota, laddove sono presenti precipitazioni, e un netto calo delle temperature. Queste correnti più fredde seguono l’ennesima perturbazione. In questo frangente l’anticiclone delle Azzorre si sta parzialmente elevando a nord verso le Isole Britanniche ed il Mare del Nord. Lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico è così favorita la discesa di una circolazione settentrionale, che piloterà ulteriori e più incisive masse d’aria fredda dal Nord Europa verso il Mediterraneo. L’aria piuttosto fredda da nord colpirà più direttamente le regioni ...

