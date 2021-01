Meteo Gran Bretagna – Neve imbianca anche Londra

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Mezza Europa alle prese con il freddo ed, che stavolta colpisce in pieno il Regno Unito. Il profondo vortice freddo sul Nord Europa è responsabile dell’ondata di maltempo invernale, esaltata dalla presenza d’aria molto fredda in quota d’origine polare marittima. Questo freddo, combinato a forti precipitazioni, ha favorito cadute difino in pianura