Mercato Juventus, possibile doppio colpo dal Bayern: Paratici ci prova (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mercato Juventus – La Juventus è ancora alle prese con il problema Douglas Costa. Se l’esterno brasiliano non ha rappresentato una preoccupazione per questa stagione, lo farà da luglio. Il Bayern Monaco non ha intenzione di riscattarlo e lo ha fatto capire alla formazione bianconera. Paratici ha preso nota e sta cercando di capire come poterlo sistemare. Con i tedeschi, ad ogni modo, i colloqui sono frequenti e non soltanto per l’ala carioca. Sul tavolo della trattativa ci sono altri due nomi. Mercato Juventus, doppio colpo dal Bayern? Sono due i nomi di cui si sta parlando sull’asse Torino-Monaco di Baviera, entrambi da poter prendere in prestito. A rivelarlo è il portale CalcioMercato.com. Per ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 gennaio 2021)– Laè ancora alle prese con il problema Douglas Costa. Se l’esterno brasiliano non ha rappresentato una preoccupazione per questa stagione, lo farà da luglio. IlMonaco non ha intenzione di riscattarlo e lo ha fatto capire alla formazione bianconera.ha preso nota e sta cercando di capire come poterlo sistemare. Con i tedeschi, ad ogni modo, i colloqui sono frequenti e non soltanto per l’ala carioca. Sul tavolo della trattativa ci sono altri due nomi.dal? Sono due i nomi di cui si sta parlando sull’asse Torino-Monaco di Baviera, entrambi da poter prendere in prestito. A rivelarlo è il portale Calcio.com. Per ...

Sport_Mediaset : Mercato #Juventus, ipotesi di scambio con la #Roma: #Bernardeschi per #Dzeko. Il bosniaco, che ha rotto con… - LucaFioretti13 : "Il mercato invernale è fatto di opportunità" ha ribadito Fabio Paratici nel pre partita di #JuveBologna. Secondo… - Dalla_SerieA : Juve, avanti per Scamacca. Ma c'è anche il piano B - - JuventusUn : La #Juventus ha trovato il suo attaccante: può arrivare in queste ore! IL COLPO?

Calciomercato Roma, addio Dzeko? Tutti gli scenari possibili

Il rapporto con Fonseca sembra definitivamente compromesso. Quale futuro per il capitano giallorosso? Qualcosa si è rotto. Tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, per la seconda volta, il rapporto si è incri ...

