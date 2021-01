Meloni: “L’Italia non si merita questo schifo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Bollettino lunedì 25 gennaio: L’Italia rischia di essere esclusa dai giochi olimpici di Tokyo 2021; le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza; l’Europa bacchetta L’Italia per i ritardi sul Recovery Fund; emerge un buco da quasi 16 miliardi nei conti dell‘Inps; un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della cig che non arriva. Cosa fa il Governo davanti a tutto questo? Passa l’intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni si, dimissioni no, dimissioni domani. L’Italia non si merita questo schifo“. questo il duro commento scritto sul profilo ufficiale Facebook da parte di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in merito alla situazione ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Bollettino lunedì 25 gennaio:rischia di essere esclusa dai giochi olimpici di Tokyo 2021; le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza; l’Europa bacchettaper i ritardi sul Recovery Fund; emerge un buco da quasi 16 miliardi nei conti dell‘Inps; un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della cig che non arriva. Cosa fa il Governo davanti a tutto? Passa l’intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni si, dimissioni no, dimissioni domani.non si“.il duro commento scritto sul profilo ufficiale Facebook da parte di Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, in merito alla situazione ...

