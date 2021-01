Melito | assalto a furgone portavalori | bottino da 50mila euro

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Questa mattina unche stava trasportando all’ufficio postale didei soldi in contante è stato preso d’da uomini armati e mascherati. Tanta paura a, nella provincia di Napoli, dove stamattina alcuni uomini armati e mascherati hanno messo a segno una rapina nei pressi delle Poste del paese in corsopa.

Questa mattina un furgone portavalori che stava trasportando all'ufficio postale di Melito dei soldi in contante è stato preso d'assalto ...In quattro, armati e con il volto coperto da passamontagna, sono entrati in azione questa mattina alle 8.30 davanti all’ufficio postale di Melito in corso Europa per assaltare il portavalori che stava ...