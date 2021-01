Medico arrestato, somministrava sedativi letali a pazienti anziani (Di lunedì 25 gennaio 2021) In provincia di Brescia arrestato Medico per delle accuse estremamente gravi. Le indagini dei Nas hanno portato alla terribile scoperta. Finisce in manette un Medico arrestato con l’accusa gravissima di avere indotto alla morte diversi anziani. Le vittime risultavano tutte colpite dal Coronavirus e l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, giunta su richiesta della Procura L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) In provincia di Bresciaper delle accuse estremamente gravi. Le indagini dei Nas hanno portato alla terribile scoperta. Finisce in manette uncon l’accusa gravissima di avere indotto alla morte diversi. Le vittime risultavano tutte colpite dal Coronavirus e l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, giunta su richiesta della Procura L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

