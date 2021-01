Maturità, non ci sono gli spazi? Facciamola all’Ariston (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da quello che ho capito, sono iniziate le consultazioni. No, non per il governo, lì rinuncio a capire. sono iniziate le consultazioni della ministra della Pubblica istruzione che, sollecita e materna, interpella i futuri maturandi su quale sia la forma preferibile per loro, in vista del prossimo esame di Maturità. Se qualcuno si fosse premurato di domandare a me e ai miei compagni di classe, ai nostri tempi, senza pandemia, come avremmo voluto l’esame di Stato, sono piuttosto che certa che avremmo risposto, compatti, cortesi ma fermi: “preferiremmo non farlo, grazie”. Il sogno è sempre quello di Notte prima degli esami, la cancellazione dell’esame di Maturità, tipo la grazia concessa dal sovrano. Poi magari ci sono dei responsabili che l’esame lo vogliono e lo vogliono serio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da quello che ho capito,iniziate le consultazioni. No, non per il governo, lì rinuncio a capire.iniziate le consultazioni della ministra della Pubblica istruzione che, sollecita e materna, interpella i futuri maturandi su quale sia la forma preferibile per loro, in vista del prossimo esame di. Se qualcuno si fosse premurato di domandare a me e ai miei compagni di classe, ai nostri tempi, senza pandemia, come avremmo voluto l’esame di Stato,piuttosto che certa che avremmo risposto, compatti, cortesi ma fermi: “preferiremmo non farlo, grazie”. Il sogno è sempre quello di Notte prima degli esami, la cancellazione dell’esame di, tipo la grazia concessa dal sovrano. Poi magari cidei responsabili che l’esame lo vogliono e lo vogliono serio e ...

