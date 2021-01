«Matrimonio a prima vista 6» | tutto quello che c’è da sapere sulle nuove coppie

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In attesa di vedere le nuove puntate in chiaro su Real Time, gli appassionati di Matrimonio a prima vista seguono con attenzione le nuove coppie e le prime reazioni scoccate al momento del sì, cercando di interpretare da uno sguardo o da un’increspatura delle labbra se siano contenti o meno del partner che i tre esperti hanno scelto per loro. Quando Vanity Fair ha chiesto a Nada Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis cosa ci riserverà questa stagione, girata anch’essa nel pieno dell’emergenza Covid-19, ci hanno, infatti, assicurato colpi di scena e profonda affezione del pubblico nei confronti dei protagonisti. Siamo ancora alla seconda puntata, ma è abbastanza chiaro non solo che certi match siano stati decisi per ragioni logistiche e strategiche, ma anche che i caratteri così diversi dei neo-sposi li potrebbero portare a non cercare il confronto con l’altro e a chiudersi in loro stessi.