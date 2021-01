Mastella avvisa | “Troppa calca davanti alle scuole | di questo passo si chiude”

Ultime Notizie dalla rete : Mastella avvisa

Il Manifesto

Benevento – “Mi hanno fatto rilevare troppa calca davanti alle scuole. I vigili urbani mi dicono che fanno fatica a contenerla. Se continua così le scuole verranno di nuovo chiuse. Mi auguro e chiedo ...“Il Pd deve leggere le carte e non limitarsi a giocare. Un partito nazionale non si può ridurre così, anche se ha deciso di avviare la campagna elettorale comunale con mesi di anticipo, non può rappre ...