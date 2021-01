Massimo Giletti piange parlando con due ragazze del caso Genovese. Nunzia De Girolamo: “Non te l’ho mai detto…” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Puntata movimentata quella di Non è l’Arena, su La7. Massimo Giletti ha prima attaccato Domenico Arcuri per aver scelto di andare da Barbara D’Urso e poi, più avanti, sentendo le testimonianze di due ragazze coinvolte nel caso Alberto Genovese, si è commosso. La piscoterapeuta Stefania Andreoli si è rivolta alle ragazze che hanno parlato in studio delle violenze subite nell’ambito del caso dell’imprenditore milanese ora in carcere con l’accusa di stupro è ha raccontato di come Giletti, dopo averle incontrate a Milano, l’abbia chiamata, sconvolto. Nel mentre, il giornalista non ha trattenuto le lacrime. “Chi conosce Massimo basta che in questo momento guardi i suoi occhi – ha aggiunto Nunzia De Girolamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Puntata movimentata quella di Non è l’Arena, su La7.ha prima attaccato Domenico Arcuri per aver scelto di andare da Barbara D’Urso e poi, più avanti, sentendo le testimonianze di duecoinvolte nelAlberto, si è commosso. La piscoterapeuta Stefania Andreoli si è rivolta alleche hanno parlato in studio delle violenze subite nell’ambito deldell’imprenditore milanese ora in carcere con l’accusa di stupro è ha raccontato di come, dopo averle incontrate a Milano, l’abbia chiamata, sconvolto. Nel mentre, il giornalista non ha trattenuto le lacrime. “Chi conoscebasta che in questo momento guardi i suoi occhi – ha aggiuntoDe...

matteosalvinimi : Verso le 20.35 mi collego con Massimo Giletti, a @nonelarena, su @La7tv. Vi aspetto! #nonelarena - LegaSalvini : Alle 20.35 non perdete Matteo Salvini in diretta su La7 a #Nonèlarena con Massimo Giletti. @nonelarena - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano ospite da Massimo Giletti? - FQMagazineit : Massimo Giletti piange parlando con due ragazze del caso Genovese. Nunzia De Girolamo: “Non te l’ho mai detto…” - MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: #Arcuri sceglie la D'Urso e non va da #Giletti, che si sfoga: 'Non possiamo fargli domande da settimane, cosa nasconde… -