Marsiglia | Valverde potrebbe prendere il posto di Villas-Boas

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ernestopresto guidare il. Sembra essere questa l'ultima indiscrezione riportata da Goal che cita Movistar. L'ex Barcellona sarebbe il prescelto perildell'attuale tecnico.Da quanto si apprende, il portoghese ex Zenit non sarebbe più gradito alla dirigenza complice i recenti risultati ottenuti, in modo particolare le varie sconfitte contro Psg in Supercoppa di Francia, e le successive contro Nimes, Lens e Monaco, ques'ultima per 3-1.essere licenziato nei prossimi giorni con l'ex Barcellona candidato numero uno a succedergli anche se, per ora, sembra che non ci siano stati ancora contatti importanti tra ile il ...