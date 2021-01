Marialuisa Jacobelli | scollatura hot | fan impazziti per la giornalista FOTO

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “Bday girl“. Nella giornata domenicaleha festeggiato il proprio compleanno assieme ai fan. Attraverso unapubblicata sul suo profilo Instagram, la bellaha voluto salutare i propri follower regalando uno scatto davvero hot. Migliaia di like e tanti commenti di apprezzamento perche come di consueto regala spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Marialuisa Jacobelli

Sportface.it

Marialuisa Jacobelli torna a far impazzire il web. La bella conduttrice ha mostrato una foto sul proprio profilo Instagram nel giorno del suo compleanno ...Marialuisa Jacobelli è sempre più una star di Instagram. L’influencer italiana conta oltre 200 mila follower sul social di foto e video, dove posta aggiornamenti quotidiani, come la foto scattata in p ...