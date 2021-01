Maria Teresa Ruta si sfoga nella casa: “Non sanno niente di me, vogliono solo piacere al pubblico” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta si è sfogata al Grande Fratello Vip, pensa che molti concorrenti non dicano ciò che pensano per piacere al pubblico Maria Teresa Ruta è uno dei concorrenti più apprezzati e seguiti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tante sono le nomination che ha dovuto affrontare da quando ha fatto il suo ingresso nella casa, la gieffina però è riuscita sempre a rimanere in gioco grazie al sostegno del pubblico. Nelle ultime ore la Ruta si è lasciata andare ad uno sfogo nella casa più spiata d’Italia durante una chiacchierata con Rosalinda Cannavò. Alla sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021)si èta al Grande Fratello Vip, pensa che molti concorrenti non dicano ciò che pensano peralè uno dei concorrenti più apprezzati e seguiti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tante sono le nomination che ha dovuto affrontare da quando ha fatto il suo ingresso, la gieffina però è riuscita sempre a rimanere in gioco grazie al sostegno del. Nelle ultime ore lasi è lasciata andare ad uno sfogopiù spiata d’Italia durante una chiacchierata con Rosalinda Cannavò. Alla sua ...

La7tv : #omnibus La giornalista #MariaTeresaMeli commenta le parole di Luigi Di Maio intervistato da Lucia Annunziata: 'I g… - trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - Corriere : ?? La nostra giornalista Maria Teresa Meli non ha un profilo Twitter. Il profilo @MT_Meli_ è fake - Jenifer05789748 : @zormello Aspetta maria teresa - LisetteMua167 : RT @cleoliv24: @Simona38241338 Coccole e confidenze sotto le coperte tra Tommy e Maria Teresa che le dice:” Non ho voglia di alzarmi, non c… -