Mappa Covid Ue, presidenti Regioni: punito chi fa tanti tamponi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla notizia secondo cui tre Regioni d'Italia (Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia e Veneto) rischiano di entrare in zona 'rosso scuro' secondo i parametri Ue, i presidenti dei tre territori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alla notizia secondo cui tred'Italia (Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia e Veneto) rischiano di entrare in zona 'rosso scuro' secondo i parametri Ue, idei tre territori ...

sole24ore : #Covid, superati i centomila vaccinati in #Italia. Ecco la nuova mappa multimediale del #Sole24Ore per essere aggio… - gio551 : Covid, regioni rosso scuro in Italia e in Europa: in arrivo la mappa - la Repubblica - vegas12 : Il Secondo Tragico Fantozzi - Tordo intero! - MassimoChiaram7 : RT @Adnkronos: #Covid, su #mappa europea Emilia, Veneto, Friuli e Bolzano in #rossoscuro /LEGGI - mecca_salvatore : RT @Adnkronos: #Covid, su #mappa europea Emilia, Veneto, Friuli e Bolzano in #rossoscuro /LEGGI -