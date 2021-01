Mantieni il bacio: il nuovo brano di Michele Bravi (testo e video) (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ uscito oggi il video del nuovo singolo di Michele Bravi “Mantieni il bacio”, un’anticipazione del nuovo album in uscita il 29 gennaio dal titolo “La geografia del buio”. Mantieni il bacio: chi ha creato il nuovo video di Michele Bravi? Il video di “Mantieni il bacio” è nato da un’idea di Michele Bravi e prodotto da Think Cattleya. La regia è del giovane Nicola Sorcinelli, vincitore nel 2017 del Nastro d’Argento per il cortometraggio “Moby Dick”. I protagonisti del video sono Michele e l’attore Francesco Centorame. I due, immersi in uno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ uscito oggi ildelsingolo diil”, un’anticipazione delalbum in uscita il 29 gennaio dal titolo “La geografia del buio”.il: chi ha creato ildi? Ildi “il” è nato da un’idea die prodotto da Think Cattleya. La regia è del giovane Nicola Sorcinelli, vincitore nel 2017 del Nastro d’Argento per il cortometraggio “Moby Dick”. I protagonisti delsonoe l’attore Francesco Centorame. I due, immersi in uno ...

