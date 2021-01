“Mangiavamo per terra”: la triste rivelazione di Antonella Mosetti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Antonella Mosetti ripercorre il suo passato e fa una sconcertante dichiarazione al riguardo. “Mangiavamo per terra” a chi si riferisce? Antonella Mosetti (Instagram)Antonella Mosetti è una famosa showgirl romana. Comincia la sua carriera all inizio degli anni 90 quando esordisce al cinema con un piccolo ruolo nel film “Un vampiro a Miami”. In quegli anni fa anche le sue prime apparizioni televisive, partecipando al programma “Non è la Rai”. Riesce subito a farsi notare, venendo chiamata in programmi sempre più importanti. Diventa così prima ballerina di “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis, ma non solo. Con “Paperissima sprint” le si apriranno le porte della conduzione. La Mosetti vanta anche un apparizione al ... Leggi su kronic (Di lunedì 25 gennaio 2021)ripercorre il suo passato e fa una sconcertante dichiarazione al riguardo. “per” a chi si riferisce?(Instagram)è una famosa showgirl romana. Comincia la sua carriera all inizio degli anni 90 quando esordisce al cinema con un piccolo ruolo nel film “Un vampiro a Miami”. In quegli anni fa anche le sue prime apparizioni televisive, partecipando al programma “Non è la Rai”. Riesce subito a farsi notare, venendo chiamata in programmi sempre più importanti. Diventa così prima ballerina di “Ciao Darwin” condotto da Paolo Bonolis, ma non solo. Con “Paperissima sprint” le si apriranno le porte della conduzione. Lavanta anche un apparizione al ...

AnnaritaNinni : @EleMaBo Anni fa vennero dei miei amici (fratelli, per me) a trovarci e facemmo, era estate, una grigliata nel nost… - FaviEdoardo : pensa che una volta mangiavamo la stessa torta in cui il festeggiato ci soffiava sopra per le candeline. - Omantini : @robi_livi @MicheleSolari70 @AndreaOrlandosp @agomariagreco Be' per voi li mangiavamo..i bambini - sour_niall : @robslovesboo io e mio fratello c'è li mangiavamo tutti i un secondo e poi mia nonna si prendeva lo scatolo per met… - US09553509 : i quadratini wafer con crema di nocciole, mia madre li comprava spesso e volentieri il sabato e dopo aver fatto i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mangiavamo per “Mangiavamo per terra”: la triste rivelazione di Antonella Mosetti kronic Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro dalla D'Urso: «I 600 euro dei capelli? Non è passata la carta»

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si erano già scontrati nella trasmissione di Barbara D'Urso per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la ...

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro dalla D'Urso: «Le 600 euro dei capelli? Non è passata la carta»

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si erano già scontrati nella trasmissione di Barbara D'Urso per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la ...

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si erano già scontrati nella trasmissione di Barbara D'Urso per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la ...Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si erano già scontrati nella trasmissione di Barbara D'Urso per via di un debito di 600euro che sembra l'ex stellina di Non è la ...