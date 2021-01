Mamma uccide i suoi cinque figli e si suicida dopo aver incendiato la casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Una giovane madre ha ucciso 5 bambini -3e altri 2del compagno- e si è tolta la vita. Ha lasciato un ultimo messaggio, poi, la tragedia. “Non so combattere i miei demoni” ha scritto. Ha dato fuoco allae alla fine si è tolta la vita. Lo sceriffo della contea di Greenbier, Bruce Sloan, chiude così l’inchiesta sull’orribile massacro dello scorso 8 dicembre, confermando che è stata la donna del West Virginia a compiere il folle gesto. La donna, ha spiegato lo sceriffo, soffriva di depressione, e aveva perso il controllo perché il marito era stato costretto a stare con il padre per due settimane, lasciandola sola con i bambini. La polizia era stata chiamata dai vicini per l’incendio, ma quando i vigili del fuoco hanno domato le fiamme hanno trovato i corpi dei piccoli tutti con un colpo di pistola ...