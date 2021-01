Maluma diventa papà? Ecco perché i fan pensano che sia in arrivo un “Maluma Baby” (Di lunedì 25 gennaio 2021) I miei lettori in massa mi hanno inviato DM Instagram con una notizia choc: “Biccy, Maluma ha annunciato la gravidanza della compagna“. Io sono entrato subito in modalità Renzi… I fan del cantante colombiano pensano che possa essere in arrivo un Maluma Baby per un post enigmatico dell’artista. Il nostro manzo sudamericano ha pubblicato una foto dove poggia la testa sul ventre di una donna, sui cui c’è scritto #7DJ. Effettivamente l’immagine non è di facile interpretazione e rimanda alle pancine su cui negli ultimi anni le future mamme scrivono e fanno disegnare di tutto. Ma siamo sicuri che Malumone (che secondo la sensitiva Mohni sarebbe bisessuale) abbia annunciato un figlio e non un album? E se quel 7 stesse per ‘settimo lavoro discografico’? Il cantante infatti ha ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 gennaio 2021) I miei lettori in massa mi hanno inviato DM Instagram con una notizia choc: “Biccy,ha annunciato la gravidanza della compagna“. Io sono entrato subito in modalità Renzi… I fan del cantante colombianoche possa essere inunper un post enigmatico dell’artista. Il nostro manzo sudamericano ha pubblicato una foto dove poggia la testa sul ventre di una donna, sui cui c’è scritto #7DJ. Effettivamente l’immagine non è di facile interpretazione e rimanda alle pancine su cui negli ultimi anni le future mamme scrivono e fanno disegnare di tutto. Ma siamo sicuri che Malumone (che secondo la sensitiva Mohni sarebbe bisessuale) abbia annunciato un figlio e non un album? E se quel 7 stesse per ‘settimo lavoro discografico’? Il cantante infatti ha ...

Luisa72280405 : RT @jdbmyeverythjng: NO SCUSATE MA MALUMA DIVENTA PADRE?! AO JUAN MA TI SEMBRA IL CASO DI SGANCIARE STA BOMBA E SPARIRE COSÌ? VOGLIAMO SPIE… - Luisa72280405 : RT @itllbeafineline: MALUMA CHE DIVENTA PAPÀ MA NON GELATO, TUTTA LA VASCHETTA - thequeenlessia : COME MALUMA DIVENTA PAPÀ NO È - Yamantamam90 : Ma Maluma diventa papà??? - fraxwishes : RT @jdbmyeverythjng: NO SCUSATE MA MALUMA DIVENTA PADRE?! AO JUAN MA TI SEMBRA IL CASO DI SGANCIARE STA BOMBA E SPARIRE COSÌ? VOGLIAMO SPIE… -

Maluma è diventato il primo uomo a comparire da solo sulla copertina di Elle USA. “Significa un sacco per me!” ha dichiarato l’artista. Per lui si tratta di una nuova opportunità e ha anche dichiarato ...

Maluma è diventato il primo uomo a comparire da solo sulla copertina di Elle USA. "Significa un sacco per me!" ha dichiarato l'artista. Per lui si tratta di una nuova opportunità e ha anche dichiarato ...