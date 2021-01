Maltempo Roma | piena del Tevere | piattaforme galleggianti rischiano di affondare e di staccarsi dagli argini FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuova ondata disulla Capitale e disagi in molte parti della città. Stamattina ad esempio i Vigili del Fuoco sono intervenuti d’urgenza suglidel fiumeall’altezza di Ponte Umberto I, per mettere in sicurezza alcuneche a causa delladel fiume dovuta dalle forti piogge rischiavano di disancorarsi. Sul posto sono tutt’ora presenti la squadra dei Vigili del Fuoco di via Genova, il nucleo sommozzatori ed il nucleo fluviale con la presenza del funzionario di guardia. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.