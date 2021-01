Maltempo, nuova allerta meteo in Campania: chiusi parchi e cimiteri a Napoli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nuovo avviso di allerta meteo in Campania è stato diramato per l’intera giornata di oggi lunedì 25 gennaio. Una nuova allerta meteo per vento forte e mare agitato con mareggiate dalle 6 alle 18 di oggi è stata emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. Entra in vigore, quindi, la nuova allerta meteo per Leggi su 2anews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nuovo avviso diinè stato diramato per l’intera giornata di oggi lunedì 25 gennaio. Unaper vento forte e mare agitato con mareggiate dalle 6 alle 18 di oggi è stata emanata dalla Protezione civile della Regione. Entra in vigore, quindi, laper

