Malcuit Fiorentina, tutto fatto: domani le visite mediche (Di martedì 26 gennaio 2021) tutto fatto per il passaggio di Kevin Malcuit alla Fiorentina: il terzino domani dovrebbe sostenere le visite mediche. Ecco le ultime Cessione in dirittura d’arrivo per il Napoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia sarebbe tutto fatto tra la società partenopea e la Fiorentina per l’arrivo di Kevin Malcuit in viola. Il terzino marocchino domani dovrebbe sostenere le visite mediche per poi passare ai viola che avrebbero dunque ritrovato un terzino dopo la cessione di Pol Lirola al Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021)per il passaggio di Kevinalla: il terzinodovrebbe sostenere le. Ecco le ultime Cessione in dirittura d’arrivo per il Napoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia sarebbetra la società partenopea e laper l’arrivo di Kevinin viola. Il terzino marocchinodovrebbe sostenere leper poi passare ai viola che avrebbero dunque ritrovato un terzino dopo la cessione di Pol Lirola al Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com

AlfredoPedulla : #Malcuit alla #Fiorentina verso il via libera - Glongari : #Fiorentina domani le visite di #Malcuit prestito con diritto di riscatto dal #Napoli. Una strada tracciata da iniz… - BelpassoAlberto : RT @marcoconterio: ???? Kevin Malcuit del #Napoli è il rinforzo per l'esterno della #Fiorentina. Prende il posto di Pol Lirola. Domani le vis… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ???? Kevin Malcuit del #Napoli è il rinforzo per l'esterno della #Fiorentina. Prende il posto di Pol Lirola. Domani le vis… - hbk_89 : RT @marcoconterio: ???? Kevin Malcuit del #Napoli è il rinforzo per l'esterno della #Fiorentina. Prende il posto di Pol Lirola. Domani le vis… -