Maddaloni (Caserta) – Violentata e picchiata ragazzina: 3 arresti (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’indagine che ha portato agli arresti è partita dalla denuncia di scomparsa della vittima presentata dal padre. Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, coadiuvati dal personale del Commissariato di Maddaloni, hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale sammaritano, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’indagine che ha portato agliè partita dalla denuncia di scomparsa della vittima presentata dal padre. Gli agenti della Squadra Mobile di, coadiuvati dal personale del Commissariato di, hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale sammaritano,

MoliPietro : Maddaloni (Caserta) – Violentata e picchiata ragazzina: 3 arresti - occhio_notizie : ???? ULTIMA ORA: Ragazza disabile segregata, violentata e filmata nei video Tre arresti in #Campania: ???… - girfatti78 : RT @UE_ED_Caserta: Lezione con l'esperto del Centro Europe Direct Caserta al team asoc On The Wake Side del Liceo G. Bruno di Maddaloni. Ab… - occhio_notizie : ??ULTIMA ORA?? - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Caserta - Napoli, dalle ore 20:55 traffico ferroviario tornato regolare tra… -