Lutto per MasterChef Italia: è morto il concorrente Alberto Naponi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lutto a MasterChef Italia. E’ morto Alberto Naponi, concorrente della terza edizione dello show culinario di Sky. Noto come “lo chef pensionato” e soprannominato “Napo” è scomparso a 76 anni. A darne l’annuncio la trasmissione sui profili social: “È con grande dolore che salutiamo Alberto L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021). E’della terza edizione dello show culinario di Sky. Noto come “lo chef pensionato” e soprannominato “Napo” è scomparso a 76 anni. A darne l’annuncio la trasmissione sui profili social: “È con grande dolore che salutiamoL'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

FieroITALIANO1 : @IoScifo Me sa che lo chiudono per lutto ! ??????? - Sport_Fair : Triste lutto per #MasterChef E' morto uno storico ex concorrente - xdylanslips : @OppirlaZorzi In lutto per le zorzine che non vi seguono e non capiscono il potenziale - Provinciagranda : #LUTTO #margarita Operaio di Margarita muore a causa di un malore prima del turno serale Muore poco prima del tur… - Rivierapress24 : Lutto a Camporosso per la scomparsa di Marusca Francini 53 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per la collega Patrizia De Rubertis, il cordoglio delle redazioni del Fatto Quotidiano e de… Il Fatto Quotidiano Dolore a Ozieri, Maria Rosa muore a 17 anni per un infarto

Un nuovo lutto colpisce Ozieri. Questa notte, per un arresto cardiaco, è deceduta la giovanissima Maria Rosa Meledina, 17 anni.

MasterChef Italia in lutto, è morto lo ‘chef pensionato’ Alberto Naponi

Lutto nel mondo che gravita intorno a Masterchef Italia: si è spento Alberto Naponi, lo chef pensionato che aveva preso parte alla terza edizione del cooking show di Sky Uno. Il programma stesso lo ri ...

Un nuovo lutto colpisce Ozieri. Questa notte, per un arresto cardiaco, è deceduta la giovanissima Maria Rosa Meledina, 17 anni.Lutto nel mondo che gravita intorno a Masterchef Italia: si è spento Alberto Naponi, lo chef pensionato che aveva preso parte alla terza edizione del cooking show di Sky Uno. Il programma stesso lo ri ...