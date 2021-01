L' unica soluzione è un Conte-ter che ricomprenda Italia Viva

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ho l’impressione che un paese con più di 85.000 morti, la questione dei vaccini totalmente aperta, un ritardo insieme concettuale e operativo per ciò che riguarda il Recovery plan che è il corrispettivo moderno del piano Marshall, una drammatica recessione non può permettersi il lusso di trasmettere per via politica e mediatica una nuova versione del film I duellanti. È evidente che quando parliamo di duellanti ci riferiamo ae a Renzi. È anche chiaro ciò che è avvenuto nei mesi passati. Alla ripresa autunnale il presidenteha creduto di poter di fatto acquisire i pieni poteri: una gestione del tutto personale e anche scivolosa dei Servizi, una gestione altrettanto univoca, sia pure per interposta persona (Arcuri) di tutto l’approvvigionamento sanitario, infine il tentativo di guidare in una chiave altrettanto personale addirittura il ...