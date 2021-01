L’ultima sparata del Capitano. Per Salvini Berlusconi potrebbe ambire a diventare presidente della Repubblica (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Non posso stare al Governo con una sinistra che la pensa nella maniera opposta alla mia. E’ questione di serietà e dignità. Se ho detto che per la Lega, Berlusconi è candidato a presidente della Repubblica? Se mi chiede il mio parere personale, le dico assolutamente sì, secondo me può ambire al Quirinale”. E’ quanto ha detto a Non è l’Arena il leader della Lega, Matteo Salvini. “Se mi chiede se facciamo le riunioni per parlare di questo, le dico no. Le emergenze in questo momento altre – ha concluso Salvini -, sono gli ospedali, le scuole, il lavoro”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Non posso stare al Governo con una sinistra che la pensa nella maniera opposta alla mia. E’ questione di serietà e dignità. Se ho detto che per la Lega,è candidato a? Se mi chiede il mio parere personale, le dico assolutamente sì, secondo me puòal Quirinale”. E’ quanto ha detto a Non è l’Arena il leaderLega, Matteo. “Se mi chiede se facciamo le riunioni per parlare di questo, le dico no. Le emergenze in questo momento altre – ha concluso-, sono gli ospedali, le scuole, il lavoro”. L'articolo LA NOTIZIA.

