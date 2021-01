“Lui mi ispira certi pensieri…” Iva Zanicchi senza freni sul famoso attore. Ecco di chi parla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Iva Zanicchi pare che abbia letteralmente subito il fascino di uno degli attori più popolari del momento. In un’intervista a Vero ha dichiarato senza remore che l’attraente ragazzo le ispira alcuni pensieri maliziosi. Un’ infatuazione adolescenziale per Iva Ebbene, la persona in questione è Can Yaman che, tra l’altro, vanta svariate ammiratrici in tutta Italia. Il bel 31 enne di origini turche ha esordito nel 2014, anche se la sua popolarità è notevolmente aumentata grazie al ruolo di Ferit Aslan nella serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.” Insomma, come dare torto a Iva che, in effetti, sembra pazza di lui e del suo sex appeal. La stessa ha addirittura affermato che lui è in grado di farla sognare, e lo ha persino paragonato a Kabir Bedi nel periodo in cui vestiva i panni di Sandokan. La famosa ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ivapare che abbia letteralmente subito il fascino di uno degli attori più popolari del momento. In un’intervista a Vero ha dichiaratoremore che l’attraente ragazzo lealcuni pensieri maliziosi. Un’ infatuazione adolescenziale per Iva Ebbene, la persona in questione è Can Yaman che, tra l’altro, vanta svariate ammiratrici in tutta Italia. Il bel 31 enne di origini turche ha esordito nel 2014, anche se la sua popolarità è notevolmente aumentata grazie al ruolo di Ferit Aslan nella serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.” Insomma, come dare torto a Iva che, in effetti, sembra pazza di lui e del suo sex appeal. La stessa ha addirittura affermato che lui è in grado di farla sognare, e lo ha persino paragonato a Kabir Bedi nel periodo in cui vestiva i panni di Sandokan. La famosa ...

odetokeons : @mishingallifrey avevo già intenzione di vederla per il solo fatto che lui fosse interpretato da oscar isaac, ma do… - GoldenBoy_65 : @lucapagni Tra l’altro, ho appena finito la serie, il protagonista non e’ una trasposizione odierna di Lupin ma sem… - lightwoodlovrs : jin m'ispira una sicurezza incredibile sento come se, in qualsiasi situazione, con lui accanto non possa succedere… - cialdea : Beh ma a guardarlo non ti ispira gelosia lui #CePostaPerTe - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Iva una di noiiiiiii #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : Lui ispira Camilla, protagonista del web la ragazza che canta in pineta Il Tirreno Naufrago e cannibale, il vero capitano Achab

La storia di George Pollard ispirò Melville per “Moby Dick“. Affondato con la baleniera Essex, si salvò mangiando uno dei marinai ...

Tomori spiega il numero di maglia: "Ho ventitré anni e mi ispiro molto a Jordan"

Mi ispiro molto a Michael Jordan e lui indossava il numero 23. Ho pensato avesse molto senso per me scegliere il 23 e spero che sia un numero con cui io possa avere successo'. Fikayo Tomori, intervist ...

La storia di George Pollard ispirò Melville per “Moby Dick“. Affondato con la baleniera Essex, si salvò mangiando uno dei marinai ...Mi ispiro molto a Michael Jordan e lui indossava il numero 23. Ho pensato avesse molto senso per me scegliere il 23 e spero che sia un numero con cui io possa avere successo'. Fikayo Tomori, intervist ...