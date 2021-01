L'Ue alza la voce, ma niente azioni legali per i vaccini (Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alza la voce con Astrazeneca, azienda che, come ha fatto Pfizer, annuncia ritardi nella consegna dei vaccini anti-covid. Ma, a quanto si apprende da fonti della Commissione, Palazzo Berlaymont non pianifica azioni legali contro le case farmaceutiche per i ritardi nella distribuzione delle dosi agli Stati membri. La Commissione confida ancora di risolvere la situazione con il “dialogo” con le aziende, pur lasciando campo libero ai paesi dell’Unione sulla possibilità di ricorrere alle vie legali. Finora l’Italia è l’unica ad averlo annunciato e oggi, si apprende da fonti di governo, l’avvocatura dello Stato farà partire l’esposto contro Pfizer. Ma sulla questione della trasparenza dei contratti per la fornitura dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyenlacon Astrazeneca, azienda che, come ha fatto Pfizer, annuncia ritardi nella consegna deianti-covid. Ma, a quanto si apprende da fonti della Commissione, Palazzo Berlaymont non pianificacontro le case farmaceutiche per i ritardi nella distribuzione delle dosi agli Stati membri. La Commissione confida ancora di risolvere la situazione con il “dialogo” con le aziende, pur lasciando campo libero ai paesi dell’Unione sulla possibilità di ricorrere alle vie. Finora l’Italia è l’unica ad averlo annunciato e oggi, si apprende da fonti di governo, l’avvocatura dello Stato farà partire l’esposto contro Pfizer. Ma sulla questione della trasparenza dei contratti per la fornitura dei ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: L'Ue alza la voce, ma niente azioni legali per i vaccini - HuffPostItalia : L'Ue alza la voce, ma niente azioni legali per i vaccini - maryberti2 : RT @enribarillari: @mgmaglie Il solito prepotente villano cafone incivile di sinistra, che non lascia parlare che dice la verità, alza la v… - Ecatetriformis : RT @serebellardinel: E il Presidente del Consiglio #UE #Michel a farsi portavoce della rabbia di TUTTI i Paesi dell'Unione sul ritardo con… - SetDamper : RT @serebellardinel: E il Presidente del Consiglio #UE #Michel a farsi portavoce della rabbia di TUTTI i Paesi dell'Unione sul ritardo con… -

Ultime Notizie dalla rete : alza voce Nel Pd il fronte «no urne» alza la voce | il manifesto Il Manifesto L'Ue alza la voce, ma niente azioni legali per i vaccini

Von der Leyen sgrida Astrazeneca, ma nulla più. Da Roma oggi parte l'esposto contro Pfizer. Ma sulla trasparenza dei contratti, il Pd vota contro e perde pezzi a Bruxelles ...

I commercianti tornano ad alzare la voce: "Dati Covid poco trasparenti, fateci riaprire"

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, chiede che da febbraio le attività ferme per via della "zona rossa" possano rialzare le saracinesche: "Le decisioni dei politici non possono dipen ...

Von der Leyen sgrida Astrazeneca, ma nulla più. Da Roma oggi parte l'esposto contro Pfizer. Ma sulla trasparenza dei contratti, il Pd vota contro e perde pezzi a Bruxelles ...Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, chiede che da febbraio le attività ferme per via della "zona rossa" possano rialzare le saracinesche: "Le decisioni dei politici non possono dipen ...