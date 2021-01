Lombardia zona rossa per errore, chi pagherà i ristori alle attività che hanno chiuso? (Di lunedì 25 gennaio 2021) La settimana di zona rossa ha costretto alla chiusura migliaia di attività lombarde. La Regione chiede una somma stanziata ad hoc nello scostamento di bilancio, ma intanto assegna 18 milioni di euro alle categorie più in sofferenza. L’attesa del Tar Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) La settimana diha costretto alla chiusura migliaia dilombarde. La Regione chiede una somma stanziata ad hoc nello scostamento di bilancio, ma intanto assegna 18 milioni di eurocategorie più in sofferenza. L’attesa del Tar

