Lombardia zona rossa, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri su Radio 24: "L'errore non è partito da qui se si sbaglia va riconosciuto"

Caso Lombardia, "non si può dire che l'errore sia partito da qui, non siamo noi che diamo i numeri di positivi, sintomatici e quant'altro, i numeri ce li ha la Regione". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. "Errori sono sempre possibili. Non c'è nulla di male nel fare degli errori, l'importante è riconoscerli e correggerli. I dati – specifica Sileri – vengono dalle Regioni. E' la Regione che li comunica al ministero. Il ministero e l'Istituto superiore di sanità li analizzano e, in base ai parametri, danno il famoso 'colore'. I dati non li producono ministero e Iss, i dati arrivano a noi, l'importante è verificarli, è che vi sia un doppio check, un triplo ..."

