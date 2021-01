Lombardia zona rossa, i sindaci: "Dati Rt sbagliati forse già dal 12 ottobre" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - Continua il botta e risposta riguardo l'errore nel calcolo del dato Rt della Lombardia, che ha costretto la regione per una settimana in zona rossa. Stavolta, a prendere la ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gennaio 2021 - Continua il botta e risposta riguardo l'errore nel calcolo del dato Rt della, che ha costretto la regione per una settimana in. Stavolta, a prendere la ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - petergomezblog : Lombardia zona rossa, chi ha sbagliato? Errore della Regione per il calcolo Rt: ecco perché - le conclusioni del Co… - petergomezblog : Lombardia zona rossa, Sala contro Fontana: “La Regione mostri i dati invece di buttarla in rissa. L’Rt è un fatto t… - Andyphone : RT @Adnkronos: Lombardia zona rossa, Salvini: 'Errore ministero, via Speranza' - Adnkronos : Lombardia zona rossa, Salvini: 'Errore ministero, via Speranza' -