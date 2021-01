Lombardia, Sandra Zampa: 'Continuare a mentire sui dati non nasconde la verità, e Salvini lo sa' (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa in una nota è tornata sulla questione dell'errore dei dati in Lombardia, accusando di nuovo Salvini e Fontana: "Continuare a raccontare cose non vere, non ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sottosegretaria alla Salutein una nota è tornata sulla questione dell'errore deiin, accusando di nuovoe Fontana: "a raccontare cose non vere, non ...

La sottosegretaria alla Salute: "Salvini conosce bene il contenuto delle mail della regione Lombardia all'Istituto superiore di sanità (ISS)" ...

Lombardia: Zampa,su dati le domande devono farle a se stessi

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Se la Lombardia non si è accorta che quel campo andava compilato o non si sono accorti che era importate e non hanno mai chiesto niente, sono domande che devono a fare a stess ...

