Lombardia, salta l’audizione di oggi al Tar «Già zona arancione, ma il ricorso va avanti» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il legale della Regione: «Ottenuta la riclassificazione, il nostro interesse adesso è quello di accertare la verità dei fatti: depositeremo i documenti, entro questa settimana proporremo motivi aggiunti al ricorso. Non ci sarà, però, alcuna richiesta cautelare». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il legale della Regione: «Ottenuta la riclassificazione, il nostro interesse adesso è quello di accertare la verità dei fatti: depositeremo i documenti, entro questa settimana proporremo motivi aggiunti al. Non ci sarà, però, alcuna richiesta cautelare».

L'Istituto Superiore di Sanità aveva chiesto il ricontrollo dei dati già dal 7 gennaio. Ma solo il 19 la Lombardia si è accorta dell'errore e ha risposto ...

Ore 21 - Arcuri a Regioni: “Diffida a Pfizer”

Dopo la rettifica dei dati il ministro della Sanità ha firmato l’ordinanza che cambia la fascia una settimana prima del previsto. Oltre 2,1 milioni di vittime nel mondo ...

