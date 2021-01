Lombardia in zona rossa per sbaglio, spuntano le email tra Milano e Roma che spostano i sospetti sulla regione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Processo all’algoritmo, che alla fine rischia di essere l’unico colpevole dell’errore che ha portato la Lombardia a trascorrere sette giorni in zona rossa per sbaglio. Il governatore lombardo Attilio Fontana vorrebbe spostare sul lato tecnico il dibattito sul cambio di zona della regione amministrata dalla sua giunta. «Noi, come governatori, pensiamo che questo sia un argomento vivo e delicato che non possa essere affidato a un freddo algoritmo», ha dichiarato in un’intervista sul Corriere della Sera oggi. E ancora: «L’algoritmo non è un dio, e nemmeno un sovrano assoluto». Ieri Fontana, provando a smorzare la tensione con Roma aveva anche concluso che: «in fondo la colpa potrebbe non essere di nessuno». Il rimpallo di responsabilità però è ben lontano dal finire, con ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 gennaio 2021) Processo all’algoritmo, che alla fine rischia di essere l’unico colpevole dell’errore che ha portato laa trascorrere sette giorni inper. Il governatore lombardo Attilio Fontana vorrebbe spostare sul lato tecnico il dibattito sul cambio didellaamministrata dalla sua giunta. «Noi, come governatori, pensiamo che questo sia un argomento vivo e delicato che non possa essere affidato a un freddo algoritmo», ha dichiarato in un’intervista sul Corriere della Sera oggi. E ancora: «L’algoritmo non è un dio, e nemmeno un sovrano assoluto». Ieri Fontana, provando a smorzare la tensione conaveva anche concluso che: «in fondo la colpa potrebbe non essere di nessuno». Il rimpallo di responsabilità però è ben lontano dal finire, con ...

