Lombardia, Fratoianni: "Troppi disastri e brutte figure, governo prenda in considerazione l'ipotesi di commissariare sanità della regione"

"Di disastri e brutte figure la Lombardia ne ha collezionate molte, ma questa volta si è superato il limite. Hanno inviato al governo dati sbagliati e poi lo hanno accusato di aver messo la regione in zona rossa ingiustamente. Il governo prenda seriamente in considerazione di commissariare la sanità lombarda per il bene dei cittadini della regione". Così l'esponente di Leu Nicola Fratoinanni in un videomessaggio dopo quanto successo in Lombardia. La regione, infatti, è rimasta in zona rossa per un suo errore di dati, per poi tornare in zona arancione a partire da domenica 24 gennaio.

