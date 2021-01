LOCKDOWN | SECONDO NEIL FERGUSON L’ITALIA HA CAMBIATO CIÒ CHE ERA ACCETTABILE PER I PAESI OCCIDENTALI

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il professor, epidemiologo presso l’Imperial College ha rilasciato il 25 dicembre scorso una straordinaria intervista (passata in sordina in Italia) a Tom Whipple al Times, in cui conferma il grado in cui crede che l’imitazione delle politiche didella Cina all’inizio del 2020 abbiano contribuito a cambiare i parametri di ciò che le societàconsiderano.“Penso che la percezione delle persone di ciò che è possibile in termini di controllo sia cambiata in modo piuttosto drammatico tra gennaio e marzo”, afferma il professor. Quando SAGE osservò l ‘”intervento innovativo” fuori dalla Cina, di bloccare intere comunità e non permettere loro di lasciare le loro case, inizialmente presumevano che non sarebbe stata un’opzione disponibile ...