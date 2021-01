L'Ocean Viking sbarca in Italia e ci rifila altri 373 migranti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mauro Indelicato Alla nave è stato assegnato il porto di Augusta dopo diversi giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale. Esultano gli attivsti, Ong pronte all'offensiva nei primi mesi del 2021 Come volevasi dimostrare. I migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell'Ong francese Sos Mediterranée, sbarcheranno in Italia. In mattinata il mezzo giungerà nel porto siciliano di Augusta. Si tratterà del secondo maxi sbarco di questo 2021, dopo l'approdo del 5 gennaio scorso della Open Arms con 265 migranti a bordo a Porto Empedocle. La nave francese già da alcuni giorni chiedeva l'ingresso sull'isola di Malta o in Italia. Tra il 20 e il 22 gennaio ha complessivamente tirato a bordo in distinte operazioni 374 migranti. Sabato una donna presente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mauro Indelicato Alla nave è stato assegnato il porto di Augusta dopo diversi giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale. Esultano gli attivsti, Ong pronte all'offensiva nei primi mesi del 2021 Come volevasi dimostrare. Ia bordo della, la nave dell'Ong francese Sos Mediterranée, sbarcheranno in. In mattinata il mezzo giungerà nel porto siciliano di Augusta. Si tratterà del secondo maxi sbarco di questo 2021, dopo l'approdo del 5 gennaio scorso della Open Arms con 265a bordo a Porto Empedocle. La nave francese già da alcuni giorni chiedeva l'ingresso sull'isola di Malta o in. Tra il 20 e il 22 gennaio ha complessivamente tirato a bordo in distinte operazioni 374. Sabato una donna presente ...

In 373 arrivano sulla Ocean Viking ad Augusta, 165 minori. I racconti sull’inferno in Libia: “pensavo di morire”

