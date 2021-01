Lo scrittore Crocifisso Dentello su Facebook: "Cerco libri per ricordare mia madre" (Di lunedì 25 gennaio 2021) La strada del lutto per Crocifisso Dentello, scrittore brianzolo che due mesi fa ha perso la madre per un cancro, "è così impervia da richiedere una via di fuga, qualcosa che possa pacificare la mia coscienza pensando al suo cuore nobile”. Per questo l'autore di "La via sconosciuta" (La nave di Teseo) ha deciso di affidare al suo account Facebook un appello: "Vorrei raccogliere libri da donare ai malati di cancro. So che mia madre avrebbe apprezzato". La richiesta è semplice, la risposta inaspettata. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) La strada del lutto perbrianzolo che due mesi fa ha perso laper un cancro, "è così impervia da richiedere una via di fuga, qualcosa che possa pacificare la mia coscienza pensando al suo cuore nobile”. Per questo l'autore di "La via sconosciuta" (La nave di Teseo) ha deciso di affidare al suo accountun appello: "Vorrei raccogliereda donare ai malati di cancro. So che miaavrebbe apprezzato". La richiesta è semplice, la risposta inaspettata.

Lo scrittore Dentello cerca libri in memoria della madre

Il romanziere Crocifisso Dentello lancia un appello per donare all'Istituto Tumori di Milano libri in memoria della madre, morta a 63 anni, con la quale aveva un legame molto intenso. "Lei era il mio ...

