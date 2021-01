‘Live – Non è la D’Urso’, Simone Gianlorenzi difende la moglie Stefania Orlando e rivela cosa si sono detti nella loro telefonata al ‘Gf Vip 5’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) È stata molto forte la reazione di Stefania Orlando alla clip che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 le ha mostrato le parole dell’ex marito Andrea Roncato: l’attore aveva accusato la bionda conduttrice di aver messo fine al loro matrimonio a causa di un tradimento. Stefania si era dapprima giustificata, raccontando la sua verità, ma poi si era lasciata andare ad una crisi, minacciando di abbandonare la Casa e varcando addirittura la (prima) Porta Rossa, salvo essere fermata in blocco dai suoi compagni d’avventura. Oggi a difendere la ex moglie dalle parole di Roncato è Simone Gianlorenzi, attuale marito della Orlando, che ospite a Live – Non è la D’Urso ha voluto esprimere il suo punto di vista: Sorrido perché mi dispiace, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 25 gennaio 2021) È stata molto forte la reazione dialla clip che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 le ha mostrato le parole dell’ex marito Andrea Roncato: l’attore aveva accusato la bionda conduttrice di aver messo fine almatrimonio a causa di un tradimento.si era dapprima giustificata, raccontando la sua verità, ma poi si era lasciata andare ad una crisi, minacciando di abbandonare la Casa e varcando addirittura la (prima) Porta Rossa, salvo essere fermata in blocco dai suoi compagni d’avventura. Oggi are la exdalle parole di Roncato è, attuale marito della, che ospite a Live – Non è la D’Urso ha voluto esprimere il suo punto di vista: Sorrido perché mi dispiace, ...

